L'Empoli ha deciso di rompere gli indugi a poche ore dalla chiusura del calciomercato, e sta provando a piazzare l'accelerata decisiva con la Sampdoria in queste ore. Protagonista dell'incontro tra toscani e blucerchiati è Dawid Kownacki, attaccante in uscita dal club genovese e corteggiato da tempo dagli azzurri.



Secondo Sky Sport la dirigenza dell'Empoli sarebbe in questi minuti a pranzo con quella doriana, cercando di stringere l'accordo e trovare un'intesa per il trasferimento al Castellani del giocatore. Kownacki attualmente sarebbe la prima scelta per l'attacco di mister Iachini, anche se l'Empoli dovrà superare l'agguerrita concorrenza del Fortuna Dusseldorf.