Inizia a muoversi il mercato in casa Sampdoria, con proposte e nomi nuovi in vista della prossima stagione. Ad esempio, ai blucerchiati sarebbe stato offerto il giovane talento classe 2000, di proprietà del Feyenoord, Orkun Kokcu. Centrocampista, olandese, autore di 2 gol e 2 assist su 18 presenze, ha ancora un anno di contratto con la squadra di Rotterdam.



Secondo La Repubblica, ieri l'agente del calciatore lo avrebbe proposto a Ferrero, oltre che a Igli Tare della Lazio. Stando al quotidiano, Kokcu potrebbe trasferirsi per circa 12 milioni di euro, nonostante l'anno di contratto residuo. Oltre a Sampdoria e Lazio, sul giocatore si starebbe muovendo pure la Roma.