Tra i vari nodi per la futura situazione della Sampdoria, c'è da risolvere la spinosa questione portiere. Attualmente il candidato principale sembra essere il brasiliano Jandrei, estremo difensore della Chapecoense. Ad ulteriore riprova di ciò, c'è l'ormai prossimo trasferimento dell'altro giocatore seguito dalla Samp - Sportiello - al Frosinone.



L'obiettivo della dirigenza doriana sarebbe quello di consegnare una squadra già formata a Giampaolo per l'inizio del ritiro. Ecco perchè i blucerchiati aspettano entro domani una risposta da parte dell'entourage di Jandrei, anche se da Corte Lambruschini filtra discreto ottimismo in merito alla possibile chiusura dell'operazione. Lo stesso giocatore aveva rivelato il suo desiderio di approdare a Genova, con un eloquente "Spero di giocare nella Samp".



L'intesa da parte dei blucerchiati con la Chapecoense, che detiene il 60% del cartellino, e con il Club Atletico Tubarao (proprietario del restante 40%), è già stata trovata, sulla base di una cifra vicina tra i 2,8 e i 3 milioni di euro. Manca soltanto la risposta degli agenti del giocatore: ieri in Brasile alcuni media parlavano di una frenata nell'operazione, ma potrebbe trattarsi anche di una tattica del club biancoverde o del procuratore del ragazzo.