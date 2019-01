Fiorentina-Sampdoria è una partita speciale per Francesco Flachi. Al Franchi domani si affronteranno la squadra che più di tutte ha segnato la carriera del numero 10, quella blucerchiata, e la formazione che lo ha lanciato nel mondo del calcio. Ovviamente l'indimenticabile numero 10 ha parole al miele per la sua vecchia squadra, in particolare per un calciatore come Fabio Quagliarella: "Andrebbe clonato. In questo momento è l’attaccante italiano più forte. Segna in tutti modi. Ha tanta fiducia addosso che potrebbe far gol anche a occhi chiusi. Quagliarella dovrebbe essere il mito di tanti giovani che si avvicinano al pallone" ha detto a La Gazzetta dello Sport.



Meno convinto Flachi invece per quanto riguarda Gabbiadini. "Bravo. Bel sinistro. Però gli manca sempre qualcosa per fare il salto di qualità. Eppure di un Gabbiadini vero avrebbe bisogno anche il c.t. Roberto Mancini. Stesso discorso per Caprari. Ha tutti i colpi ma non è ancora riuscito a salire l’ultimo gradino. E’ bravo ma non ancora eccezionale. Son convinto che potrebbe viste le sue doti". Importante in questa Samp è il ruolo del trequartista: "Gaston Ramirez ha colpi da fenomeno. Certo, lui gioca solo con il pallone tra i piedi. Ma in qualsiasi momento può inventare gol e assist" spiega ancora Flachi. "Saponara ha caratteristiche diverse ma quando entra nel finale spesso incide in maniera importante. Come finirà Fiorentina-Sampdoria? Magari 1-1. Fiorentina e Sampdoria possono entrambe conquistare un posto nelle Coppe, su questo non c’è dubbio. Penso che il Milan andrà in crisi dopo il divorzio da Higuain e la Lazio non mi convince del tutto. La vera rivale per le mie due squadre del cuore è l’Atalanta. Gasperini è molto bravo - conclude - è riuscito a trasformare anche Zapata in un grande bomber".