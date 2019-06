Importanti novità arrivano in merito ai possibili movimenti in uscita della Sampdoria. Sulla bocca dei tifosi del Milan da qualche tempo ci sono in particolare due giocatori, che piacciono molto alla dirigenza rossonera, ossia Joachim Andersen e Dennis Praet. Quello del Milan però non è l'unico interesse nei confronti dei due blucerchiati, che vantano parecchio seguito anche all'estero.



Il centrale danese viene monitorato molto in particolare in Premier, nello specifico ad Arsenal e Tottenham. Stando a Il Secolo XIX gli Spurs, dopo la delusione per la sconfitta in finale di Champions, starebbero iniziando ad imbastire il mercato e avrebbero già preparato anche la prima offerta ufficiale da inviare a Corte Lambruschini per l'ex Twente.



Diverso il discorso legato a Praet. Il belga gode di buon seguito oltremanica, ma per lui - monitorato dall'Arsenal alla pari di Andersen - si starebbero aprendo anche alcune piste in Liga. Lo vogliono il Siviglia, che con la Samp potrebbe aprire pure il canale Muriel, e anche l'Atletico Madrid.