Non è cominciata al meglio la stagione della Sampdoria, che in cinque giornate vanta solo due punti nella classifica di Serie B. I due punti di penalizzazione non possono certo rappresentare un alibi per una squadra partita con l’obiettivo di tornare prontamente in Serie A, e che invece in cinque partite ha collezionato ben tre sconfitte, compresa l’ultima contro il Cittadella. Numeri che fanno tremare pesantemente la panchina di Andrea Pirlo: i betting analyst di Better e Goldbet, infatti, vedono a 1,80 l’esonero entro gennaio, mentre la permanenza si gioca a 1,90. Saranno quindi già decisivi i prossimi incontri, a partire dalla trasferta di Parma.