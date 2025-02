Sampdoria, prove di formazione per Bari: ballottaggi in attacco, Coda verso la panchina

Getty Images

l pareggio con il Sassuolo ha restituito energie e motivazioni alla, che era rimasta scottata dalla trasferta di Bolzano. Adesso i blucerchiati sono chiamati a fare punti fondamentali per evitare la melma dei playout, a partire già dalla difficilissima trasferta con il Bari.Per la sfida al San Nicola, mister Semplici non avrà uno dei suoi perni, l'ex di giornata Sibilli, ammonito contro i neroverdi e diffidato. Si apre dunque un forte ballottaggio per sostituirlo sulla trequarti: l'idea più suggestiva sarebbe quella di impiegare Massimo, o come unica punta nel 3-4-2-1 arretrando Mbayeoppure insieme all'ex Milan in una sorta di 3-5-2. I tifosi doriani sperano di vedere prima o poi questa coppia, anche perché il tecnico della Samp ha sicuramente registrato la difesa, ma il reparto offensivo resta piuttosto sterile in queste giornate.

La sensazione, però, è che Semplici non varerà un assetto del genere. Coda potrebbe quindi essere impiegato a gara in corso. L'idea sarebbe quella di mantenere lo schema visto nelle ultime uscite, conalle spalle dell'unica punta, che dovrebbe essere Niang. Con questa variante, Coda verrebbe impiegato a partita in corso. Le possibilità per l’allenatore, però, sono tante. Torneràdalla squalifica e la sensazione è che il numero 23 sarà subito titolare, o a destra al posto di Venuti oppure trequartista, come già fatto in alcune occasioni. Oltretutto, Depaoli è uno dei giocatori più prolifici sotto la gestione Semplici.