La Sampdoria dovrà ripartire dalle sue certezze. E' questa la ricetta di mister Ranieri, che non sembra intenzionato a focalizzarsi su un solo modulo, perchè "in carriera li ho fatti tutti, contano i giocatori". Per questo motivo il neo mister blucerchiato, nei primi giorni a Bogliasco, ha lavorato su due schieramenti ben precisi. Gli storici collaboratori di Ranieri ipotizzano un 4-4-2, ma durante le prime sedute l'ex Roma si è concentrato sul modulo che i calciatori conoscono meglio, ossia il 4-3-1-2 ereditato da Giampaolo.



Difficile ipotizzare la formazione, anche se ci sono alcune certezze: Murillo si è allenato per tutta la sosta e potrebbe partire titolare insieme a Ferrari, mentre Colley è rientrato da poco dall'impegno con il Gambia. A destra partirà quasi certamente Bereszynski, a sinistra Murru. I dubbi sono tutti sul centrocampo: nella linea a 4, sicuri del posto Depaoli a destra e Jankto a sinistra, con al centro Ekdal e uno tra Barreto e Vieira. In caso di 4-3-1-2 invece Ekdal è sicuro del posto, con due calciatori da scegliere tra Jankto, Vieira, Barreto e Leris. In attacco, l'obiettivo è rilanciare Quagliarella. A caccia di una chance Gabbiadini e Bonazzoli, oltre a Caprari e Rigoni che però potrebbero essere in ballottaggio anche da trequartisti con Ramirez.