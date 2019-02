Minuto 27 di. Karol, in pressing su Politano, stende il nerazzurro al limite dell'area blucerchiata. Doveri di si avvicina e sventola in faccia al polacco il cartellino giallo, mentre il centrocampista blucerchiato si dispera: Linetty sa benissimo che l'ammonizione gli costerà la prossima sfida, quella con il Cagliari, dal momento che era entrato in diffida dopo la sanzione ricevuta nel turno precedente, contro il Frosinone.Quella di domenica è stata lastagionale del mediano, uno dei giocatori più 'cattivi' della Serie A. Insieme a Rincon del Torino e a due calciatori della Spal, Schiattarella e Felipe, l'ex Lech Poznan occupa il primo posto nella speciale classifica dei cartellini. Logicamente lo stile di gioco di Linetty, tutto pressing, generosità e corsa continua, si presta particolarmente ai 'gialli', tanto è vero che il numero 16 doriano aveva già saltato un'altra partita per squalifica, il derby.La sua assenza però metterà in seriaGiampaolo: con Jankto in forte dubbio e Barreto non ancora recuperato, poter contare su Linetty sarebbe stato un toccasana per il tecnico. In questi giorni il mister proverà Sala nel ruolo di mezz'ala , in caso non dovesse riuscire a recuperare un altro centrocampista da qua a domenica per completare il terzetto mediano insieme a Ekdal e Praet.