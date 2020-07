Nonostante il derby perso, ieri sera la Sampdoria si è ritrovata a cena, nel giorno libero, per festeggiare il raggiungimento della salvezza, ottenuta con quattro giornate d'anticipo. Il gruppo blucerchiato è stato ospite di Claudio Ranieri, che ieri sera ha invitato tutta la squadra, gli staff e le famiglie alla Lagosteria Paraggi per brindare insieme al risultato.



Comunque, secondo Il Secolo XIX, Ranieri avrebbe già parlato ai giocatori in merito alla sconfitta nella stracittadina, e tornerà sull'argomento nei prossimi giorni, in preparazione della sfida con la Juventus.