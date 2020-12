Ancora nessun chiarimento. L'allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri si aspetta le scuse da Antonio Candreva, che continua ad allenarsi a parte. Non c'è stato un singolo episodio che ha scatenato la sua esclusione, ma un atteggiamento globale del giocatore "poco sintonizzato" sulle frequenze del campionato blucerchiato. In altre parole, a questa squadra serve la stessa umiltà e forza di abnegazione che l'anno scorso ha consentito alla squadra di togliersi dai guai nel finale di un campionato. Ranieri avrebbe voluto parlarne con Antonio, che però in due diverse occasioni ha evitato il confronto: di qui la decisione drastica di Ranieri. Troppo poco il messaggio di incoraggiamento per i compagni postato sui social mercoledì sera da Candreva.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, le scuse di Candreva potrebbero farlo reintegrare in gruppo prima della gara con il Sassuolo del 23. Ad oggi la Samp si aspetta un suo passo indietro, ma il club di Ferrero ha comunque tempo sino a febbraio per riscattare il cartellino del giocatore. Che, in teoria, potrebbe anche ritornare all'Inter, che però perderebbe quella liquidità garantita dalla cessione alla Samp di un giocatore fuori dal progetto nerazzurro. Uno scenario, questo, comunque futuribile, perché nessuno ad oggi ha intenzione di perderlo.