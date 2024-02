Sampdoria, rientrano Vieira e Murru. Per Pedrola e Borini ancora un mese, Benedetti...

Lorenzo Montaldo

La Sampdoria spera che febbraio possa essere il mese dei recuperi dagli infortuni, visti i tanti acciacchi che hanno martoriato il club blucerchiato in questa stagione. Tra l'altro, la sfida con il Modena aveva creato alcuni campanelli d'allarme: erano usciti a gara in corso sia Fabio Depaoli che Cristiano Piccini per problemi, ma per entrambi la situazione sembra decisamente poco preoccupante: salvo colpi di scena, ci saranno per la sfida con il Pisa, gara per la quale il tecnico potrà festeggiare anche un altro rientro.



Per il match in Toscana infatti Pirlo riabbraccerà con estrema probabilità anche Ronaldo Vieira, che magari non sarà a disposizione dall'inizio, ma potrà essere utile a partita in corso. Non solo Vieira però: sabato rientrerà anche Nicola Murru, fermatosi durante Cittadella-Samp. Sono due recuperi importanti per l'allenatore, che spera anche in un miglioramento come minutaggio e freschezza di due calciatori rientrati da poco, Esposito e Kasami.



Servirà un po' più tempo invece per altre tre pedine: Leonardo Benedetti, dopo la lesione di primo grado, ha messo nel mirino il Cosenza il 23 febbraio. Per Fabio Borini invece bisognerà attendere ancora un mese, così come per il lungodegente Estanis Pedrola: lo spagnolo è tornato a Bogliasco, ma per essere pronto serviranno ancora quattro settimane.