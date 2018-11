Occhi già sul prossimo campionato, e sulle potenziali occasioni a basso costo da cogliere in estate: la Sampdoria spesso ragiona a lungo raggio, e in questo senso si possono leggere i rumors che raccontano di un interesse blucerchiato per Tom Weilandt, centrocampista offensivo classe 1992 del Bochum.



Esterno d'attacco ma spesso impiegato come trequartista nel 4-2-3-1 di Robin Dutt, Weilandt ha vissuto un inizio di stagione davvero molto significativo. Nelle prime 11 presenze in 2.Bundesliga, la Serie B tedesca, il calciatore cresciuto nell'Hansa Rostock ha già totalizzato 2 assist e ben 5 reti di cui l'ultima - splendida - lunedì, nel match contro il Darmstadt, vinto 1-0 dai padroni di casa proprio grazie al gol di Weilandt. Una sgroppata inarrestabile, quella del numero 14 biancoazzurro, partita da centrocampo e conclusa con un rasoterra passato tra le gambe di due giocatori del Darmstadt.



Secondo indiscrezioni provenienti dalla Germania e raccolte da Calciomercato.com le recenti prestazioni di Weilandt potrebbero stuzzicare la curiosità di alcuni scout della società blucerchiata. Ad ingolosire particolarmente sarebbe anche la situazione contrattuale del giocatore: il suo accordo con il Bochum infatti terminerà alla fine dell'attuale stagione, e il fantasista sarà libero di accasarsi ovunque a parametro zero.