Sampdoria-Salernitana, in 30.000 per la partita della vita. Marassi sold out, occhi puntati sull'ordine pubblico

di questa sera non è soltanto una partita, ma uno spartiacque nella storia del club blucerchiato. Il Luigi Ferraris si prepara ad accogliere quasiper quella che è, a tutti gli effetti, una delle sfide più drammatiche mai vissute dalla tifoseria doriana. La salvezza in Serie B passa da qui. Una sconfitta significherebbe, salvo miracoli, la prima retrocessione in Serie C nella storia della Sampdoria.L'affluenza sarà altissima, con numeri che superano quelli registrati da diverse squadre di Serie A. La risposta del pubblico è stata massiccia: i tifosi della Sampdoria hanno letteralmentespingendo la società ad aprire anche il Settore 6 (la cosiddetta Gabbia Sud), dove restano ormai poco più di 1.000 posti disponibili.Decisivo l’impatto della mobilitazione della tifoseria organizzata e non: nelle ultime ore tanti appelli sui social, striscioni, messaggi nei quartieri e negli stadi. Ieri la Federclubs, la Federazione dei club blucerchiati, ha lanciato un messaggio diretto: "Noi stiamo facendo la nostra parte, vedremo quelli in campo." E ancora: "Tutti con la maglia blucerchiata. Tutti con una bandiera. Coloriamo lo stadio!"

Dall’altro lato, sono attesi 1.753 tifosi della Salernitana nel settore ospiti, ma il totale complessivo potrebbeconsiderando chi ha acquistato biglietti in altri settori dello stadio. Arriveranno a Genova con pullman e mezzi privati, con punto di sosta previsto come di consueto vicino all’uscita autostradale Genova Est. Da lì, proseguiranno direzione stadio con degli autobus speciali.Le preoccupazioni per una volta non riguardano l’ordine pubblico legato agli ospiti, ma tutto ciò che accadrà dentro e attorno al campo.

L’andamento della partita, soprattutto nello spezzone finale, sarà sotto osservazione massima. In caso di risultato negativo, il clima potrebbe diventare pesante. Si temono, soprattutto se la retrocessione dovesse materializzarsi aritmeticamente già questa sera, magari già all'esterno dello stadio, in zona Distinti, da dove dovrebbe uscire il pullman blucerchiato. A questo si aggiungono voci che circolano a Genova riguardo a unanel centro città, con particolare attenzione nella zona di piazza Alimonda. Alcuni post sui social parlano anche di alcuni biglietti acquistati da tifosi rossoblù con l’intento di assistere alla partita e "" in presenza. Negli ultimi giorni sono già stati esposti un paio di striscioni, a Bogliasco e presso il Sampdoria Point in centro, ad opera proprio dei cugini per sfottere i blucerchiati.

La Prefettura e le forze dell’ordine mantengono il riserbo, non trapelano commenti dalle istituzioni che però ovviamente stanno monitorando la situazione e le sue possibili evoluzioni. L'unica notizia certa è che, per la partita della vita,È prevista la chiusura del traffico nella zona del Ferraris a partire dalle ore 17:00. In un clima teso e carico di emozioni, la Sampdoria si gioca tutto.