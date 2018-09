A poche ore dal match della Sampdoria contro la Fiorentina, cambiano ancora le indicazioni di formazione di mister Giampaolo. Il quadruplo impegno ravvicinato dei blucerchiati - dopo la partita con i viola, ci saranno Inter, Cagliari e Spal nel giro di dieci giorni - costringerà Giampaolo ad operare alcuni cambi nella formazione che ha battuto il Frosinone.



POLACCHI - Le due novità dovrebbero essere quelle che riguardano i polacchi di casa Doria. Linetty potrebbe riposare, al suo posto Giampaolo sembra intenzionato a dare spazio a Jankto, titolare a Udine e poi lasciato in panchina nei successivi due incontri. Rifiaterà probabilmente anche Bereszynski. Al suo posto dovrebbe giocare Sala, titolare per tutto il pre campionato.



NIENTE TONELLI - Nei giorni scorsi si era ipotizzato anche l'impiego dal primo minuto di Lorenzo Tonelli, che aveva accusato qualche problemino muscolare nel post partita della sfida con il Napoli e che Giampaolo aveva tenuto fuori nella trasferta di Frosinone. La sensazione a poche ore dal match è che invece l'allenatore della Samp sia orientato verso la riconferma di Colley, autore di un' ottima prestazione contro i ciociari. Tonelli potrebbe così recuperare pienamente ed essere utilizzato contro l'Inter.



DUBBIO SULLA TREQUARTI - La rifinitura di questa mattina sarà cruciale anche per capire le condizioni di Caprari, uscito acciaccato sabato. La forte contusione alla coscia rimediata nell'ultimo incontro lo ha condizionato, ma se darà l'ok, giocherà. Altrimenti spazio a Ramirez, che Giampaolo aveva lodato dopo Frosinone: "E' entrato bene, meno svolazzi e più concretezza" aveva detto il mister doriano. Praet invece dovrebbe partire dalla panchina.