Sampdoria, Semplici chiama il mercato: "Giusto aspettarsi rinforzi". Non convocati Kasami e Silvestri

La rosa dellanon sta rendendo, in termini di risultati e di gioco. Inoltre, la formazione blucerchiata sta facendo i conti con un'emergenza a livello numerico, specialmente in difesa, dove mister Semplici può contare di fatto soltanto su un centrale di ruolo. Sono out infatti Bereszynski, Romagnoli e Ferrari.Il tecnico Leonardo Semplici ieri in conferenza stampa ha 'chiamato' il mrecato: "In questo momento bisogna tenere botta, come dico io, fino a fine anno. Poi valuteremo con la società, con Accardi, con il Presidente. Numericamente siamo corti e per l'obiettivo che abbiamo, di salire la classifica,". Parole chiare, che chiamano in causa la dirigenza in vista della sessione invernale.

Nel frattempo, ieri mister Semplici ha preso alcune decisioni abbastanza 'forti'. L'allenatore ha deciso di non convocare il cenetrocampista Girelli, l'esterno Giordano e soprattutto il portiereQueste due esclusioni fanno rumore, e se confermate potrebbero rappresentare un indizio anche in chiave mercato. Kasami nei giorni scorsi era stato frenato da un’elongazione a un adduttore, ma già da un paio di giorni era tornato in gruppo. Resta da capire se in casa Sampdoria ha prevalso la prudenza,e se quindi Kasami tornerà regolarmente dal match con la Carrarese, o se invece si tratta di una scelta tecnica.