La Sampdoria ha già dato il via, seppur in maniera non ufficiale, al calciomercato. Una delle prime situazioni che il club blucerchiato affronterà sarà quella legata all'attacco, e in particolare a Kownacki. Il centravanti polacco sembra destinato a lasciare Genova in prestito, per ritrovare motivazioni e spazio. Un po' lo stesso destino di Mattia Destro, tanto è vero che il Bologna e i blucerchiati starebbero lavorando ad un possibile scambio temporaneo.



A facilitare l'operazione potrebbe essere Luca Puccinelli, agente di Destro che intrattiene ottimi rapporti con la Samp: il procuratore infatti cura anche gli interessi di altri due doriani, Tonelli e Saponara. Puccinelli starebbe curando lo scambio, che presenta però un ostacolo da superare: l'ingaggio del calciatore, attualmente troppo alto per la Samp. Destro infatti percepisce dal Bologna 1,8 milioni di euro a stagione, e stando a Il Secolo XIX un suo eventuale ingaggio potrebbe costare al Doria circa un milione di euro. Si continua a ragionare comunque sulla trattativa, anche perchè il contratto di Destro scadrà nell'estate 2020.