La Sampdoria, dopo aver perfezionato la cessione di Praet al Leicester, potrà ora intervenire liberamente sul mercato andando a colmare i due o tre tasselli rimasti vacanti. Oltretutto, la chiusura della finestra dei trasferimenti in Inghilterra gioverà al mercato doriano, perchè i prezzi inevitabilmente scenderanno senza il possibile intervento dei ricchi club di Premier. Mister Di Francesco comunque aspetta ancora un esterno, e i nomi sul taccuino sono quelli di Emiliano Rigoni e Ben Arfa, ma pure una punta in grado di far rifiatare Fabio Quagliarella.



L'ultimo nome a circolare in ordine cronologico avrebbe del clamoroso, perchè si tratterebbe di un ex Genoa e avrebbe anche il sapore della rivincita dopo il passaggio di Saponara in rossoblù. Il giocatore in questione sarebbe infatti Giovanni Simeone, centravanti della Fiorentina esploso proprio in rossoblù.



Secondo Il Secolo XIX l'indiscrezione si sarebbe diffusa ieri, ma sia la Sampdoria che la Fiorentina per il momento avrebbero frenato in merito alla trattativa. Secondo il quotidiano però non è dato sapere se si sia trattato di una frenata tattica oppure dovuta al fatto che i club stiano realmente parlando dell'operazione.