Nonostante una condizione fisica adesso accettabile, la presenza di Abdelhamid Sabiri in Sampdoria-Inter è tutto tranne che scontata. Il giocatore blucerchiato, passato a gennaio alla Fiorentina ma rimasto in prestito a Genova sino al termine della stagione, potrebbe non essere chiamato per la sfida con i nerazzurri.



La Repubblica rivela un retroscena sugli allenamenti della Samp. Stankovic infatti ha spesso richiamato in settimana Sabiri, arrabbiandosi con il trequartista marocchino. In particolare, il tecnico serbo contesterebbe al giocatore un approccio agli allenamenti non all'altezza, e questo mette in dubbio la sua convocazione.