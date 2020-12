Dall'allenamento di ieri a Bogliasco sono arrivate indicazioni importanti per la Sampdoria in vista della partita con il Napoli. La seduta del 'Mugnaini' ha infatti messo in programma lavoro differenziato per Manolo Gabbiadini e Lorenzo Tonelli. L'attaccante blucerchiato è acciaccato dalla partita con il Milan, la speranza di Ranieri è quella di recuperarlo in vista della gara al 'Maradona', la novità invece riguarda le condizioni del difensore, che si è allenato a parte.



Secondo Il Secolo XIX, soltanto dall'allenamento di oggi si capiranno le condizioni dei due giocatori, e se entrambi potranno essere impiegati per la trasferta. E' anche vero però che Tonelli spesso svolge sedute differenziate, per dosarsi e limitare gli infortuni che lo hanno spesso frenato in carriera.