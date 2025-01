Sampdoria, ufficiale il ritorno in Italia di Mbaye Niang: la formula

Getty Images

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore M’Baye Niang (nato a Meulan-en-Yvelines, Francia, il 19 dicembre 1994). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2025.Con questo comunicato la Sampdoria annuncia il. L'attaccante ex Milan, che nella stagione 2023/24 ha contribuito alla salvezza dell'Empoli in Serie A con 6 gol e 1 assist in 14 partite. Arriva da svincolato dopo l'esperienza al Wydad FC, con il quale avrebbe giocato il Mondiale per Club in estate. Invece, cercherà la promozione in Serie A con la Samp.

- L'intesa tra Niang, la Sampdoria e il suo procuratore Crescenzo Cecere (che è tra l'altro l'agente di Akinsanmiro) è stata trovata sulla base di un. Sull'ex Milan e Torino c'erano varie società, ad esempio il Metz, ma l'attaccante ha scelto la Sampdoria e, per la prima volta in carriera, la Serie B. Sulla decisione ha pesato anche l'influenza di Accardi, che lo aveva avuto ad Empoli e lo avrebbe voluto già in estate. L'operazione non si era concretizzata perché era legata all'uscita di Borini, ma l'approdo a Genova di Niang è stato solo rimandato di qualche mese.