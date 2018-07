Lucas Torreira è un nuovo giocatore dell'Arsenal. Con un comunicato apparso sul sito ufficiale del club, la Sampdoria ha ufficializzato l'addio al calciatore uruguaiano, che passa ai Gunners per 30 milioni. Contratto di 5 anni a 3 milioni a stagione per il classe 1996.



IL COMUNICATO - Ecco la nota del club blucerchiato: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’Arsenal F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lucas Sebastián Torreira.



Al centrocampista uruguayano – 74 presenze e 4 gol nella sua esperienza da blucerchiato – va un sincero ringraziamento per l’impegno dimostrato in queste due stagioni e il più grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera da parte del presidente Massimo Ferrero e di tutta la società, orgogliosi di aver puntato su di lui e di averlo lanciato nel grande calcio".