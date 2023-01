Nell'incontro di ieri tra il CdA della Sampdoria, l'advisor Lazard e Banca Sistema, si è parlato anche della preoccupazione più imminente dei blucerchiati, ossia la scadenza del 16 febbraio quando il club dovrà versare circa dieci milioni di euro per pagare il trimestre di stipendi di ottobre, novembre e dicembre.



Per farlo, la società genovese ha soltanto due strade percorribili, in attesa di novità fronte bond per Ferrero o cessione del club, ossia il mercato in uscita o un nuovo prestito. Quest'ultima sembra al momento la direzione più plausibile, a patto di fornire le garanzie richieste. Sulla soluzione di finanza ponte hanno ragionato ieri nell'incontro (interlocutorio) tenutosi a Milano il CdA e Banca Sistema. Il Consiglio della Samp lavora anche sul percorso della composizione negoziata della crisi. Una pista però che per tempistiche non consentirà di reperire la liquidità necessaria già per metà febbraio.



A proposito di Ferrero, secondo Il Secolo XIX il Viperetta starebbe sempre cercando di mettere a punto la soluzione del famoso bond convertibile, dando in pegno le azioni del club. Su questo fronte, però, non ci sono novità e per questo motivo rischia di andare deserta anche l'ultima convocazione dell'assemblea degli azionisti della Sampdoria, convocata proprio dalla famiglia Ferrero e in programma in quarta convocazione per il 2 febbraio.