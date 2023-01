La Sampdoria ieri si è ritrovata a Bogliasco, per chiarire alla squadra le voci attorno al futuro societario. Il CdA, nel confortare la squadra, ha fatto sapere che nei prossimi dieci giorni dovrebbero arrivare novità in merito ai movimenti societari. Una delle situazioni riguarda ad esempio la questione dei bond convertibili.



Un nuovo capitolo andrà in scena oggi a Milano, al termine dell'Assemblea di Lega, dove Romei Panconi e Bosco verranno raggiunti da Lanna, per incontrare Banca Sistema e l'advisor Lazard. Potrebbe essere presente anche Vidal, e in questa riunione verrà fatto il punto sulla questione del bond convertibile. I soggetti interessati ad oggi sarebbero il Wrm Group di Raffaele Mincione e un fondo riconducibile a Oaktree, che sostanzialmente 'presterebbero' a Ferrero una cifra, che dovrebbe essere restituita negli anni. In pegno, i Ferrero metterebbero le azioni del club. Ovviamente, scrive Il Secolo XIX, tutti gli interessati hanno completato analisi dei conti particolarmente approfondite perché, in caso Ferrero non saldasse il debito, in alcuni anni potrebbero diventare loro i proprietari della Samp.



Vidal e Lazard, nel corso della riunione, dovrebbero anche aggiornare il Cda sulle trattative con i fondi accostati al club, che negli ultimi tempi hanno attribuito un valore positivo alla società, e delucidazioni sul gruppo Al Thani che si ritiene sempre in corsa.