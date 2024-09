AFP via Getty Images

​San Marino, è storia: contro il Liechtenstein prima vittoria in gare ufficiali, 20 anni dopo l'unica di sempre

12 minuti fa



Storica vittoria per la nazionale di San Marino, che festeggia il secondo successo di sempre della sua storia, il primo in una partita ufficiale: ancora una volta contro il Liechtenstein, ancora per 1-0 come vent'anni fa, il 28 aprile del 2004. Dal mitico Andy Selva al classe 2005 Nicko Sensoli, che gioca con la San Marino Academy.



La nazionale più piccola d'Europa spezza l'incantesimo: 141 partite dopo, la maledizione è stata interrotta.