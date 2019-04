Giovanni Malagò, presidente del Coni, parla del futuro di San Siro a margine dell'incontro con la commissione del Cio per le Olimpiadi invernali Milano-Venezia: "Il comune di Milano e i vertici di Milan e Inter si chiudano in una stanza e prendano presto una decisione. Io non posso parlare, non è nelle mie competenze e responsabilità. Ci sono tre opzioni: la prima è abbattere e ricostruire, la seconda è costruire a fianco dell’esistente, la terza è trovare un luogo nuovo. Trovo difficile la prima ipotesi con campionati in corso ed eventuali coppe, ma l’importante è che i tre soggetti interessati prendano una decisione".