Messa da parte la prima serata si spinge il tasto reset e si ricomincia. Carlo Conti pronto a fischiare di nuovo il calcio d’inizio, all’inizio della puntata di oggi, poi toccherà ai Campioni: canteranno 15 dei 29 cantanti in gara (erano 30 prima che si ritirasse Emis Killa).- Le esibizioni delle Nuove Proposte saranno votate dalla giuria della sala stampa, tv e web (33%), dalla giuria delle radio (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%).. Di seguito, si esibiranno 15 dei 29 Campioni con il proprio brano in gara, votati dalla giuria delle radio (50%) e dal pubblico a casa tramite televoto (50%). Al termine delle votazioni sarà stilata una classifica provvisoria dei 15 artisti in gara, dove verranno annunciate le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento.

- Ecco l’ordine d’entrata nella, nella quale si esibiranno 15 dei 29 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025.Rocco HuntElodieLucio CorsiThe KolorsSerena BrancaleFedezFrancesca MichielinSimone CristicchiMarcella BellaBreshAchille LauroGiorgiaRkomiRose VillainWillie Peyote