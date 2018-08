Vincere per scacciare la paura e andare avanti in Europa League. L'Atalanta, alle 20.15, scenderà in campo a Sarajevo per cancellare il 2-2 dell'andata contro la squadra di Musemic. Una gara in controllo, dominata per 80 minuti, in cui Gomez e compagni, avanti per 2-0, si sono fatti recuperari in 10 minuti. E questa sera la sfida dello Stadio Asim Ferhatović Hase è già da dentro o fuori.



C'E' ZAPATA - In panchina all'andata per lasciare spazio al giovane Barrow, Duvan Zapata, fiore all'occhiello della campagna acquista della Dea, il colombiano partirà titolare nel 3-4-1-2 scelto da Gasperini. Dal primo anche Palomino al centro della difesa, con Mancini, autore di uno dei due gol dell'andata, che si accomoda in panchina. Confermato, invece, Pessina.



SARAJEVO-ATALANTA (ore 20.15 in onda su Sky Sport)



SARAJEVO (4-3-3): Pavlovic; Hebibovic, Dupovac, Mujakic, Pidro; Adukor, Rahmanovic, Halilovic; Sisic, Ahmetovic, Velkoski.



ATALANTA (3-4-1-2): Berisa; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Zapata, Gomez.