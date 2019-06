Se il buongiorno si vede dal mattino... In casa Juventus, nel recente passato, hanno già dovuto affrontare un principio di contestazione per l'avvento di un nuovo allenatore. Ma, se con l'approdo di Massimiliano Allegri nell'estate 2014 al posto del dimissionario Conte dopo appena due giorni di ritiro ci si era mossi all'arrivo a Vinovo dell'ex tecnico del Milan, una frangia di tifosi si sta portando avanti col lavoro proprio nelle ore che anticipano la comunicazione del suo successore. E' il popolo dei social in questo caso, soprattutto quello di fede bianconera, che ha preso d'assalto il web per lamentare la propria contrarietà alla sempre più probabile investitura di Maurizio Sarri, in Italia nei prossimi giorni dopo aver chiuso trionfalmente la sua prima stagione alla guida del Chelsea e in attesa di comunicazione ufficiali da parte della dirigenza juventina.



#SARRIOUT - L'accordo sulla parola c'è già tra le parti, il club londinese ha dovuto prendere atto della sua volontà di fare ritorno in Serie A dopo appena una stagione di alti e bassi, ma conclusa con la conquista del terzo posto in Premier League e la conseguente qualificazione alla Champions, una finale di Coppa di Lega (persa solo ai rigori col fortissimo Manchester City di Guardiola) e soprattutto la conquista dell'Europa League contro l'Arsenal. Resta soltanto l'ultimo via libera, quello del patron del Chelsea Roman Abramovich, poi Sarri potrà firmare il suo contratto con la Juventus, ma più di qualcuno non sembra essersi scordato del suo passato napoletano e di certe dichiarazioni non proprio benevole sulla sua probabilissima futura squadra. Tanto che su Twitter l'hashtag #Sarriout è diventato ben presto di tendenza, alimentando il dibattito sulla scelta in totale controtendenza col recente passato di Agnelli, Nedved e Paratici di affidarsi a un allenatore con una filosofia di gioco ben diversa da quella dei suoi predecessori.



ORE DECISIVE - Tornando alla stretta attualità, nelle prossime ore sono attese novità decisive dopo che Fali Ramadani, l'agente che cura gli interessi di Sarri, ha avuto un nuovo contatto con i vertici dei Blues (che hanno messo momentaneamente in stand-by la candidatura di Frank Lampard come possibile sostituto) per conoscere le tempistiche e soprattutto le modalità con le quali il tecnico italiano si libererà dell'attuale contratto con scadenza giugno 2021. Esiste ancora la possibilità che la Juventus debba pagare un indennizzo di circa 5 milioni di euro, magari attraverso l'acquisizione di un calciatore. Dopodiché, il matrimonio tra Sarri e la Vecchia Signora potrà celebrarsi. Con buona pace anche dei contestatori.