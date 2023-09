Dopo la vittoria in casa del Napoli e la sosta, la Lazio di Sarri riparte in casa di un’altra ex squadra allenata dal tecnico: la Juventus. È sfida anche in panchina tra due allenatori toscani che quattro anni fa si diedero il cambio sulla panchina bianconera: i precedenti sono in favore di Allegri con 10 vittorie, quattro pareggi e quattro successi di Sarri. Secondo gli esperti, è ancora Allegri a partire davanti in quota: la vittoria della Juve si gioca a 1,90 mentre il segno “2” è offerto a 4,35. Nel mezzo, il pareggio paga 3,40 volte la posta. Negli ultimi dieci incroci in campionato solo tre volte una delle due squadre è riuscita a mantenere la porta inviolata, e per questa sfida c’è equilibrio in quota tra Goal, a 1,83, e No Goal, a 1,87. Il successo della Lazio in trasferta a Torino manca dal 2017, quando a decidere la sfida contro la prima Juve di Allegri fu Immobile con una doppietta. Per questa sfida, una rete del capitano biancoceleste è vista a 3,15 mentre una doppietta si gioca a 14,11. È sfida a distanza con Dusan Vlahovic, bomber di casa la cui marcatura è offerta a 2,75.