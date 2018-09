Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport prima della sfida con l'Empoli: "De Zerbi? Siamo molto contenti, per noi ogni partita è un esame. Sappiamo che l'Empoli è una buona squadra. Abbiamo cambiato molto e riteniamo di aver fatto delle buone scelte sul mercato, sarà però il campo a dimostrarlo, noi siamo fiduciosi. Di Francesco-Douglas Costa? Questo è un discorso chiuso. Ci spiace per il ragazzo, lui ha chiarito, per cui guardiamo avanti".