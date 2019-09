Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Siamo riusciti a fare quello che dovevamo: Matri fra poco a Brescia, abbiamo dato via Brignola, Babacar, Gravillon, siamo riusciti a mettere via tutto. Berardi? Dopo l'exploit di ieri non è cambiato nulla, la nostra idea è stata quella di mantenerlo, non ci sono stati approfondimenti. Ora stiamo cercando di trovare l'accordo con il Genoa per Goldaniga. Berardi non ha quotazione, non c'è mai stata l'idea di cederlo. Lui è convinto di rimanere anche questa stagione, nessun tipo di richiesta".