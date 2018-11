Dopo la vittoria per 2-0 sul campo del Chievo, l’allenatore del Sassuoloha così parlato in conferenza stampa: “Il Sassuolo ha vinto la gara attraverso la voglia di vincerla, con gli ingredienti che non sempre si son visti e che sono determinanti al pari del gioco - le parole riportate da tuttosassuolocalcio.com -. Io mette due cose in cima, la palla e la cattiveria, una non esclude l'altra e sono alla pari. Quando metteremo tutte e due le cose insieme daremo fastidio a tanti, se mettiamo una delle due alla volta ci diranno o che siamo cinici e non belli o viceversa. Quando accadrà potremo delineare il nostro obiettivo, oggi no. Oggi sono contento come se avessimo giocato una partita bellissima ma senza vincere.I giocatori hanno nel loro DNA il gioco, tanti sono giovani e quindi ci sono disattenzioni, prendiamo gol stupidi, non sfruttiamo le occasioni...Io voglio una squadra che gioca e che sia cattiva, non con le ballerine ai piedi, questo è quello che cerco nella mia squadra. Poi ci sono squadre più importanti di noi che quando vincono queste partite si sprecano litri d'inchiostro scrivendo di squadra cinica, matura. Poi se lo fa il Sassuolo una volta...mettiamoci d'accordo su quello che è il giusto e quello che è sbagliato”.- "Se questo è Berardi me lo tengo stretto, non mi interessa il gol, per me è stato il migliore in campo, da tre partite ha lo spirito da leader vero, che gioca con la testa prima ancora che coi piedi. Gliel'ho detto e siccome nello spogliatoio comando io, me lo tengo stretto. Tra l'altro gli ho detto che l'ultimo gol l'avrei sbagliato esattamente come lui”.