Sarà Sassuolo-Spezia, domani alle 18,30, a dare il via alla 27esima giornata di Serie A. Proprio di questo match ha parlato Alessio Dionisi, tecnico dei neroverdi: "Non c'è pericolo di sottovalutare l'avversario, loro hanno battuto l'Inter - le parole del tecnico in conferenza stampa -. Lo Spezia è un avversario di valore. Di loro mi piace la capacità di restare compatti oltre alla a quella di soffrire. Pinamonti? Per me non c'è mai stato un caso, lo si è voluto montare a volte. Domenica ha fatto bene ma può fare meglio, deve dare continuità".



Infine Dionisi è tornato sulle polemiche arbitrali post successo in casa della Roma della scorsa domenica: "Io non ho parlato dell'arbitro, l'allenatore del Sassuolo non riesce a influenzare la stampa. C'è chi parla di calcio e chi di altro, io parlo di calcio".