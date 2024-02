Sassuolo, rebus Berardi: come sta, quando torna e i tempi di recupero

La stagione del Sassuolo sta volgendo al peggio e, in piena lotta per non retrocedere, Dionisi non può contare sulla sua stella. Domenico Berardi infatti è ai box ed è destinato a restarci ancora per un po'. I neroverdi sono 17esimi a 20 punti, alla pari col Verona con cui, dovesse finire oggi il campionato, disputerebbe lo spareggio.



AI BOX - Mimmo invece è out per una sottile lesione longitudinale composta del menisco mediale, affrontata con un'operazione. Un infortunio subito in allenamento a fine gennaio e che sta segnando l'annata che lo porterà poi a essere protagonista con la Nazionale agli Europei.



RIENTRO - Quando torna Berardi? L'intenzione del Sassuolo è quello di non forzare la mano. Il calabrese non ci sarà con l'Empoli nella sfida salvezza del prossimo turno e l'obiettivo resta quello di farlo tornare prima di marzo. La data X potrebbe essere quella del 28 febbraio, per il recupero della 21ª giornata contro il Napoli ma le prime sensazioni positive stanno lasciando spazio a qualche dubbio in più. Il club infatti ha fatto trapelare come possano essere necessari altri 7-15 giorni di riposo prima di farlo tornare in campo. "Berardi sta recuperando, non so dare dei tempi, non sono tempi lunghi ma non so dire quando", aveva detto Dionisi nel post gara dell'ultima uscita dei suoi. Qualora non riuscisse ad esserci col Napoli, Berardi potrebbe tornare in campo in occasione della delicata gara contro l'Hellas Verona del 3 marzo.



COSA FARE ALL'ASTA - Impossibile svincolare un giocatore di questo calibro. Berardi è tra i giocatori più forti e decisivi del campionato e quindi anche del fantacalcio. I suoi fantallenatori dovranno pazientare ancora un po' prima di riavere la propria stella.