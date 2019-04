Arrivato al Sassuolo in prestito dalla Juventus, il futuro del terzino Rogerio non sarà in neroverde. La Juventus riporterà il brasiliano alla base, ma secondo Tuttosport non per farlo rimanere. Sarà infatti inserito come contropartita in qualche affare o semplicemente ceduto per fare casa con Porto e Benfica fortemente interessate.