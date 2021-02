Non conosce la parola fine. Al momento, Andrea Pirlo ha a disposizione il solo Cristiano Ronaldo a cui sta affiancando - con risultati altalenanti - Dejan Kulusevski, arrivato per ricoprire un altro ruolo in bianconero nelle idee di società e allenatore. L'ex Parma sta provando a prendere confidenza con la nuova posizione in campo, ma fin qui non ha mai dato veramente l'idea di essere al posto giusto e al momento giusto nelle partite da seconda punta. Con(lo spagnolo a inizio settimana potrebbe tornare in campo insieme ai compagni), la coperta in attacco è davvero corta. E la sensazione è che - con la Juve impegnata su tre fronti tra Italia ed Europa - un altro centravanti avrebbe fatto molto comodo ad Andrea Pirlo.giocheranno proprio quest'oggi a San Siro, con la maglia del Genoa:- Classe 1999 il primo, classe 1995 il secondo., come ammesso anche dai dirigenti neroverdi a più riprese. Perché ricordiamo che è in prestito al Genoa (6 gol in 18 presenze stagionali) e a giugno tornerà nel club proprietario del suo cartellino. Non è andato in porto l'affare perché la Juve ha chiesto Scamacca in prestito con diritto di riscatto, mentre. È un giovane attaccante molto gradito alla società bianconera e verrà monitorato anche nella seconda parte di stagione in vista di giugno.- A gennaio anche il nome di Shomurodov è stato a più riprese accostato alla Juve di Pirlo. Nessuna trattativa con il Genoa per l'uzbeko,. È una punta che piace, per le caratteristiche individuali e come dialoga con i compagni, ma. Sta brillando soprattutto in questa seconda parte di stagione e, nel match contro l'Inter in programma alle 15 a San Siro. Il prezzo? La valutazione è leggermente inferiore rispetto a quella di Scamacca, possono bastare. Gli osservati speciali sono proprio loro due, la Juve continua la ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione e di fronte ci sarà la difesa nerazzurra di Antonio Conte. Per non arrivare ancora con la coperta così corta in attacco nella prossima stagione...