Getty Images

Sczcesny all'Al-Nassr, quanto incassa la Juventus

un' ora fa



Wojciech Szczesny presto non sarà più un giocatore della Juventus. Il portiere polacco dopo l'acquisto ormai chiuso di Michele Di Gregorio dal Monza da parte di Cristiano Giuntoli ha iniziato a considerare le offerte arrivate per lui e, fra tutte, quella da 19 milioni di euro dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo è quella che lo ha maggiormente convinto.



Ma quanto incasserà la Juventus dalla cessione del portiere classe 1990? Pur di risparmiare l'ultimo anno di stipendio da 7 milioni di euro netti previsti dall'attuale accordo in scadenza 30 giugno 2025 Giuntoli si "accontenterà" di 5 milioni di euro per il cartellino che, sommato al risparmio sull'ingaggio porterà ad un effetto positivo di circa 19 milioni di euro lordi.