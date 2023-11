Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani crede nella squadra costruita in estate e nel tecnico Zdenek Zeman, come ribadito a Rete8: “Sono convinto che siamo più forti dello scorso anno. La rosa è giovane e ci riprenderemo. Dopo 13 partite possiamo dire con certezza che nessuna delle avversarie ci ha messo sotto, Zeman sta facendo un ottimo lavoro e cercando la quadra in mezzo al campo. Non è in discussione, non scherziamo”.