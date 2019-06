Il mercato deve ancora entrare nel vivo, ma è bastato l’arrivo di Antonio Conte per dare all’Inter una marcia in più. I nerazzurri guadagnano terreno nelle scommesse sulla prossima stagione, in particolare quelle sulla Serie A: rispetto a una settimana fa, subito dopo l’ufficializzazione del nuovo tecnico, la quota sullo scudetto all’Inter è passata da 7,50 a 6,00 sul tabellone Snai, ed è ora alla pari con quella del Napoli. Davanti a tutti rimane la Juventus, ancora in attesa del nuovo allenatore ma in netto vantaggio, come riporta Agipronews, a 1,45. Perdono invece terreno Roma e Milan, penalizzate dalle maggiori incertezze societarie e scivolate da 15,00 a 25,00