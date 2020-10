Nella Serie A femminile, la Juventus batte per 1-0 il Milan e si porta al primo posto della classifica. Il match è stato deciso da una rete su calcio di rigore (netto, fallo di Coc su Cernoia) di Girelli, al 12°. Le rossonere di Ganz sono andate vicino al pareggio con Bergamaschi, Giacinti e Salvatori Rinaldi. Per la Juve si tratta del quarto successo in altrettante gare di campionato.



IL TABELLINO



MILAN-JUVENTUS 0-1

12' rig. Girelli



MILAN (4-3-1-2): Korenciova; Bergamaschi (89' Spinelli), Fusetti, Agard, Tucceri Cimini; Conc (63' Longo), Mauri, Jane (89' Vitale); Grimshow (89' Salvatori Rinaldi); Giacinti, Dowie. All. Ganz



JUVENTUS (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Salvai, Sembrant, Boattin; Galli, Pedersen, Rosucci (75' Caruso); Bonansea (82' Alves), Girelli (82' Hurtig), Cernoia (75' Staskova). All. Guarino



Ammoniti: Hyyrynen