La pesante sconfitta interna subita contro il Sassuolo ridimensiona le possibilità scudetto del Milan lasciando aperta una lotta a due tra Inter e Napoli per la vittoria finale. Secondo gli esperti davanti c’è la formazione allenata da Simone Inzaghi, reduce da una convincente vittoria a Venezia, e proposta a 2,50 contro il 2,75 di un Napoli dominante nel big-match contro la Lazio. Si allontana il Milan a 6,50, affiancato in quota da un’Atalanta capace di violare lo Juventus Stadium. Proprio i bianconeri di Allegri, in quota a 14, vedono ridotte al lumicino ogni speranza di tornare a conquistare il tricolore.