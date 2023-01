Victor Osimhen è l’attuale capocannoniere della Serie A con 9 gol nelle prime 15 giornate. L’attaccante nigeriano punta senza nascondersi al titolo di re dei bomber ma anche al superamento del record personale di gol in un singolo campionato, ovvero 14, messo a segno proprio l’anno scorso alla prima stagione nel Napoli. Obiettivo ampiamente alla portata per i betting analyst, che puntano sul raggiungimento di almeno 19 gol per Osimhen, fissato a 1,33. Tutt’altra musica invece per Tammy Abraham nella seconda stagione in Serie A. L’inglese, dopo una prima parte di 2022 a suon di gol, ha segnato solo 3 reti nelle 15 partite disputate, ma come nell’annata d’esordio alla Roma, spera di aumentare il bottino nella seconda parte del campionato. Per i bookie l’obiettivo doppia cifra è ancora possibile e offerto a 1,65 volte la posta.