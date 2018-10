Si chiude questa sera la nona giornata di Serie A, con il Monday Night tra. Sfida che profuma di, con i blucerchiati al sesto posto e i neroverdi ottavi ma distanti solamente un punto. La squadra di Giampaolo non perde da un mese esatto, il 22 settembre, quando l'Inter espugnò Marassi; discorso diverso, invece, per la squadra di, che arriva da 3 ko nelle ultime 5, 2 nelle ultime 2 di campionato.- Tre successi di fila per ilnelle ultime tre partite disputate contro lain, mantenendo la porta imbattuta nelle due sfide più recenti contro i blucerchiati. Il Sassuolo ha la miglior percentuale realizzativa in questo campionato, inclusi tiri ribattuti (13.8%) – la Sampdoria è terza in questa graduatoria (13.2%).- Fabioha segnato 2 gol nelle prime 3 presenze in questo campionato, ma non va a segno da 5 turni: è il suo digiuno più lungo in Serie A da febbraio 2017. La prima tripletta in Serie A di Domenicoè arrivata proprio contro la Samp, a Genova, nel novembre 2013. Occhi anche sul grande ex, Gregoire, che in maglia neroverde ha realizzato 19 reti in 62 presenze.