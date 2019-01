La Serie A ricomincia con tre anticipi e un posticipo. Sabato la prima gara in programma è Sassuolo – Cagliari. I cinque punti di differenza in classifica e il fattore campo portano l’1 a 2,05 su Betflag, come si legge in una nota, la X a 3,30 e con il 2 a 3,85. Disomogenei gli esiti al 15° con l’1 a 6,10, l’X a 1,22, il 2 a 8,23, al 30° con l’1 a 3,40, l’X a 170, il 2 a 4,49 e con la doppia chance 1X a 1,26, l’X2 a 1,77 e l’12 a 1,33. Alle 18 la Sampdoria ha l’occasione di continuare a coltivare il sogno europeo contro una Udinese distante ben dodici punti in classifica. Sulla lavagna di BetFlag liguri favoriti ma 1 tutt’altro che basso a 1,90, distante ma non troppo dall’X a 3,50 e con il 2 a 4,35. E non solo, l’under 0,5 è proposto a 9,00, l’over 0,5 a 1,06, l’under 1,5 a 3,10, l’over 1,5 a 1,35, l’under 2,5 a 1,70, l’over 2,5 a 2,05, l’under 3,5 a 1,25, lover 3,5 a 3,60, l’under 4,5 a 1,08, l’over 4,5 a 6,75, l’under 5,5 a 1,02, l’over 5,5 a 11,25.