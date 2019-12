In classifica c'è stato il sorpasso, nelle quote su chi vincerà lo scudetto un deciso passo in avanti. L'Inter è di nuovo la capolista della Serie A dopo la 14ª giornata di campionato, nella quale i nerazzurri hanno battuto la Spal e i bianconeri sono stati fermati sul pareggio in casa dal Sassuolo. Prontissima è arrivata la reazione degli analisti secondo cui adesso la distanza tra Juve e Inter è al minimo, come riportato da Agipronews: i bianconeri restano ancora favoriti ma la loro valutazione sale a 1,50, mentre la quota sull'Inter campione d'Italia crolla da 3,25 a 2,50. La corsa tricolore è limitata praticamente alle prime due, perché già su Lazio e Atalanta, le più vicine in tabellone, si punta a 51 volte la posta.