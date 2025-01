Serie A, top-4: balzo Juve nelle quote, Champions più lontana per Lazio e Milan

Getty Images

E' lotta aperta per il quarto posto in Serie A. Con le prime tre posizioni che sembrano ormai certe, per gli esperti disarannoa contendersi l'ultimo slot valido per l'accesso in Champions League. Nello scontro diretto, la squadra di Thiago Motta supera 2-0 quella di Sergio Conceicao: la qualificazione per la Juventus passa da 2,25 a 1,90, mentre vale 3,75 quella del Milan.Un piazzamento tra le prime quattro della Lazio, vittoriosa a Verona e attualmente quarta in classifica, è offerto a 2,85. Più staccata, infine, la Fiorentina (senza vittorie da 7 partite in campionato), data a 6,50, in netto aumento rispetto a 3,50 di fine dicembre. Quote rasoterra per Napoli e Atalanta: vale 1,01 un piazzamento nella top-4 della squadra di Conte, con l'Atalanta di Gasperini in lavagna a 1,05. L'Inter campione d'Italia, che deve recuperare la partita contro la Fiorentina ed è potenzialmente prima in classifica al pari degli azzurri, non è quotata in lavagna.