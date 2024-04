Serie B, 34ª giornata: partite in programma, calendario, date e orari

Altro giro, altra corsa. Campionato digiunto alla, sempre più vicino alla sua conclusione e pronto ad emettere verdetti sia in testa che in coda alla classifica.Ad aprire il prossimo turno sono i: uno, quello di lusso del 'Barbera', in cui il nuovo Palermo di Mignani attende la visita di un Parma ormai prossimo a festeggiare la promozione diretta in Serie A. L'altro al 'Mapei Stadium', dove la Reggiana riceve il Cosenza in un incrocio che può rappresentare il crocevia del finale di stagione degli emiliani e nel contempo dare ossigeno o aumentare i fantasmi retrocessione dei Lupi.

: alle 14 il Como è ospite della Feralpisalò, mentre la liaison Bisoli-Modena viene battezzata dalla trasferta di Ascoli. Un Bari in caduta libera - fresco dell'ennesimo avvicendamento in panchina tra Iachini e Federico Giampaolo - sfida il Pisa al 'San Nicola'; infine, una Ternana in salute si reca nella tana di un Brescia in piena rincorsa Playoff., nel cui programma spiccano Catanzaro-Cremonese e il derby ligure tra Spezia e Sampdoria. Venezia a Lecco, chiude il quadro Sudtirol-Cittadella.