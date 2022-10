Bari e Ternana si stanno proponendo come due delle sorprese più liete del campionato di Serie B. Entrambe le squadre, però sono, reduci dalla sconfitta nell’ultimo turno e cercano di tornare al successo nell’anticipo che apre il programma dell’undicesima giornata. Per i betting analyst in vantaggio sono i padroni di casa, offerti a 2,15 contro il 3,15 del colpo umbro, stessa quota del segno «X». Con in campo il secondo e il terzo miglior attacco della serie cadetta è avanti il Goal, a 1,73, sul No Goal fissato a 1,98. Per il risultato finale invece è in pole l’1-1 a 5,80, seguito dall’1-0 a 8. Sale invece a 11 volte la posta l’1-2 esterno. Occhi puntati anche sull’assegnazione di un penalty, fissata a 2,75, mentre un cartellino rosso si gioca a 3.