Serie B, disastro Huard: entra e prende due gialli in pochi secondi, Brescia k.o. a Parma

Matthieuera la mossa di Rolando Maran per provare a uscire dallo stadio della capolista con un punto: ilera sull'1-1 in casa dela pochi minuti dalla fine dell'anticipo di Serie B, e l'ingresso del francese al posto di Galazzi all'84' doveva avere come risultato il rafforzamento della retroguardia.Solo che dopo appena tre minuti dal suo ingresso in campo, Huard è riuscitolasciando i suoi in inferiorità numerica. Il Parma ha poi trovato il gol della vittoria con Delprato all'89', su un cross arrivato da sinistra che, ironia della sorte, era proprio la zona che Huard avrebbe dovuto prendere in consegna.